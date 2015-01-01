ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد فوز الأهلي باللقب .. تعرف على الصاعدين والهابطين في الدوري المصري

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:06 ص
بعد فوز الأهلي باللقب .. تعرف على الصاعدين والهابطين في الدوري المصري
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

فاز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.


ويتبقى في بطولة الدوري المصري الممتاز مباراة وحيدة، والتي ستجمع بين فريق الأهلي، وفريق الزمالك يوم الأحد المقبل في ختام المسابقة.


وهبط فريق بتروجيت من بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد احتلاله المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، وكان فريق الداخلية ثاني الهابطين بعد احتلاله المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.


وكان آخر الهابطين من بطولة الدوري المصري الممتاز هو فريق نجوم المستقبل، والذي أنهى البطولة في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.


ونجح فريق أسوان في الصعود لبطولة الدوري المصري للموسم المقبل، وذلك عقب تصدره لمجموعته في الدرجة الثانية، وتأهل اف سي مصر للمرة الأولى للمشاركة في الدوري منذ تأسيسه.


وعاد مجددا فريق طنطا لدوري المصري، وذلك بعد هبوطه في السنوات الأخيرة من الممتاز، ولكنه سيشارك مرة أخرى سريعا مع الكبار.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا