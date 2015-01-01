بعد فوز الأهلي باللقب .. تعرف على الصاعدين والهابطين في الدوري المصري



فاز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.





ويتبقى في بطولة الدوري المصري الممتاز مباراة وحيدة، والتي ستجمع بين فريق الأهلي، وفريق الزمالك يوم الأحد المقبل في ختام المسابقة.





وهبط فريق بتروجيت من بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد احتلاله المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، وكان فريق الداخلية ثاني الهابطين بعد احتلاله المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.





وكان آخر الهابطين من بطولة الدوري المصري الممتاز هو فريق نجوم المستقبل، والذي أنهى البطولة في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.





ونجح فريق أسوان في الصعود لبطولة الدوري المصري للموسم المقبل، وذلك عقب تصدره لمجموعته في الدرجة الثانية، وتأهل اف سي مصر للمرة الأولى للمشاركة في الدوري منذ تأسيسه.