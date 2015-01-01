رفقي عساف ناعيًا فاروق الفيشاوي: "أكثر أبناء جيله ثقافة وتفرد"

نعى المخرج الأردني رفقي عساف، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.









وكتب "عساف" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "درجة حزني على فاروق الفيشاوي تفوق التصور.. رجل جميل ونبيل وفنّان مثقف ومختلف.. قد لا يكون أعظم أبناء جيله موهبة.. ولكنه حتماً من أكثرهم ثقافة وأناقة وتفرداً.. خبر حزين جداً وخانق.. رحمه الله..".