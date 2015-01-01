كريم محمود عبدالعزيز ينعى فاروق الفيشاوي

نعى الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.









ونشر "كريم" صورة الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "‏ إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي.. الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال.. ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".