ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريم محمود عبدالعزيز ينعى فاروق الفيشاوي

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:46 ص
كريم محمود عبدالعزيز ينعى فاروق الفيشاوي
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

نعى الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.



ونشر "كريم" صورة الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "‏ إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي.. الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال.. ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا