نرمين الفقي ناعية فاروق الفيشاوي: "فقدت أخ وصديق وأستاذ كبير"

نعت الفنانة نرمين الفقي، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.









ونشرت "نرمين" صورة الراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "‏ البقاء لله ...

تركنا و رحل...أمتطى جواده و سافر الى الله... ما من كلام يعبر عن وجع القلب ... برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير ... الأنسانيه كانت مبدأه و طيبة القلب عنوانا له و عشرات الأعمال الفنيه ستظل في وجداننا... فاروق الفيشاوي ...وداعا ايها الصديق العزيز سنشتاق أليك و لكن ذكراك باقيه في القلوب... يصلى على جثمان الفقيد في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء و المساكين.. و أن لله و أن أليه راجعون... ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".