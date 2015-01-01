ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف علي بديل الراحل فاروق الفيشاوي في "الملك لير"!

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:40 ص
تعرف علي بديل الراحل فاروق الفيشاوي في الملك لير!
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

بعد وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من المقرر استكمال عرض مسرحية "الملك لير" ليجسد دوره بدلا منه الفنان أحمد فؤاد سليم، ويحل أيمن الشيوي، محل أحمد فؤاد سليم، كما قام المخرج تامر كرم في أواخر أيام مرض الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.



الملك لير" يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا