تعرف علي بديل الراحل فاروق الفيشاوي في "الملك لير"!

بعد وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من المقرر استكمال عرض مسرحية "الملك لير" ليجسد دوره بدلا منه الفنان أحمد فؤاد سليم، ويحل أيمن الشيوي، محل أحمد فؤاد سليم، كما قام المخرج تامر كرم في أواخر أيام مرض الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.









الملك لير" يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة.