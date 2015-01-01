درة ناعية فاروق الفيشاوي: "الناس الحلوة بتروح"

نعت الفنانة التونسية الشابة درة، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.









ونشرت "درة" صورة تجمعها بالراحل من كواليس مسلسل "الشارع اللي ورانا" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "‏ لا حول ولا قوة الا بالله.. أكاد أن لا أصدق.. الفنان المحب للحياة وللناس ..الطيب الجدع الخلوق.."حبيب زملاءه" الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..كان رائعا في آخر أدواره "الشارع اللي ورانا"..الناس الحلوة بتروح ".