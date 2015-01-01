ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

درة ناعية فاروق الفيشاوي: "الناس الحلوة بتروح"

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:36 ص
درة ناعية فاروق الفيشاوي: الناس الحلوة بتروح
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

نعت الفنانة التونسية الشابة درة، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.



ونشرت "درة" صورة تجمعها بالراحل من كواليس مسلسل "الشارع اللي ورانا" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "‏ لا حول ولا قوة الا بالله.. أكاد أن لا أصدق.. الفنان المحب للحياة وللناس ..الطيب الجدع الخلوق.."حبيب زملاءه" الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..كان رائعا في آخر أدواره "الشارع اللي ورانا"..الناس الحلوة بتروح ".


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا