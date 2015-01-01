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الأهلي يدرس تجديد إعارة ريان بالصيف

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:10 ص
الأهلي يدرس تجديد إعارة ريان بالصيف
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يدرس مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تجديد إعارة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمنتهية إعارته إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ويأتي تفكير النادي، في تجديد إعارة اللاعب بأوامر من الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بسبب عدم وصوله للنضج الكروي لقيادة هجوم الفريق، بالموسم المقبل.


وأوصى لاسارتي، بتجديد إعارة اللاعب لمدة موسم آخر، للمشاركة بصفة أساسية بالمباريات، لعدم اقتناعه بإمكانياته الفنية، رغم تألقه مع الجونة، بالموسم الحالي.


ونجح الأهلي، في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة رقم 41 بتاريخه، بعد احتلاله صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك، صاحب الرصيد 72 نقطة بجدول الترتيب.

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