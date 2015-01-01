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سر إعلان فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان (فيديو)

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:07 ص
سر إعلان فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان (فيديو)
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شيماء عطية
 
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رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.


ونشر المذيع الشاب شريف نور الدين، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو سجله مع الفنان الراحل، يتحدث فيه عن حالته الصحية.


وكشف "الفيشاوي" عن تمتعه بالصحة الكاملة وعدم معاناته من أي من أعراض مرض السرطان الذي سبق وأعلن عن إصابته به قبل عام، خلال تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.


وأكد "الفيشاوي" أنه كشف عن مرضه للجمهور، لأنه يريد أن يشجعهم على التفاؤل، معربًا عن استيائه من الإعلانات التي تصور مرضى السرطان على أنهم عجزة.
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