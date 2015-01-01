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اليونايتد يزاحم عملاقي إسبانيا على موهبة توتنهام

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:48 ص
اليونايتد يزاحم عملاقي إسبانيا على موهبة توتنهام
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محمد الصو
 
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دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سباق التعاقد مع الدولي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، إن يونايتد دخل بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق، بداية الموسم المقبل.


وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق اللندني سيواجه منافسه شرسة مع أتليتكو وريال مدريد الإسبانين، للظفر باللاعب، في ظل الرغبة الملحة لديهم للاستفادة بخدماتهم بالموسم الجديد.


وأضافت الصحيفة، أن توتنهام لايمانع رحيل لاعبه ولكن ترغب في الحصول على مبلغ لا يقل عن 70 مليون يورو، خاصة أن اللاعب سينتهي تعاقده في 2020.


ويسعى يونايتد بقيادة سولشاير المدير الفني، في تدعيم صفوفه في ظل اقتراب الفرنسي بول بوجبا، من مغادرة المدينة بالانتقالات الصيفية الجارية.
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