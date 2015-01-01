تعرف على وصية الراحل فاروق الفيشاوي

كشف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في ندوة تكريمه على هامش فاعليات الدورة ال٣٤ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط العام الماضي، عن رغبته في انتاج عمل مشترك مع المخرج عمر عبدالعزيز ومن إخراج محسن زايد عن المطران كابوتشي، وهو عمل عن الوحدة الوطنية.









وأكد "الفيشاوي" أنه أوصى ابنه الفنان أحمد الفيشاوي باستكمال المشروع في حال وفاته قبل خروجه للنور.

وكان الفيشاوي كشف خلال حفل تكريمه في نفس المهرجان عن إصابته بالسرطان، وسخر من المرض واعتبره مجرد "نزلة برد".









يذكر أن فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.