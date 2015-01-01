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نجم يوفنتوس يطلب الرحيل إلى مانشستر يونايتد

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:46 ص
نجم يوفنتوس يطلب الرحيل إلى مانشستر يونايتد
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن باولو ​ديبالا​ نجم​يوفنتوس​ الإيطالي طلب من إدارة النادي الرحيل إلى ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن يوفنتوس أعاد اهتمامه بالفرنسي بول ​بوجبا​ في حال تخليه عن ديبالا وأنه من المتوقع لجوء الناديان لإجراء صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الشبكة العالمية بأن الجدل أثير حول بقاء ديبالا في يوفنتوس منذ قدوم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ إلى الفريق والذي أثُر على دور النجم الأرجنتيني مع الفريق.
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