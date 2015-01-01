نجم يوفنتوس يطلب الرحيل إلى مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام عالمية أن باولو ​ديبالا​ نجم​يوفنتوس​ الإيطالي طلب من إدارة النادي الرحيل إلى ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي.



وأشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن يوفنتوس أعاد اهتمامه بالفرنسي بول ​بوجبا​ في حال تخليه عن ديبالا وأنه من المتوقع لجوء الناديان لإجراء صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.