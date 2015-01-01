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التعادل يحسم مواجهة سبورتنيج لشبونة وليفربول الودية

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:43 ص
التعادل يحسم مواجهة سبورتنيج لشبونة وليفربول الودية
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تعادل سبورتنيج البرتغالي مع  ليفربول الإنجليزي , في اللقاء الودي الذي أقيم صباح اليوم , على أرضية ملعب " يانكي ستاديوم " في مدينة نيويورك سيتي , بنتيجة 2-2 . 


وسجل فريق سبورتينج هدف التقدم عن طريق اللاعب ( برونو فرنانديز ) في الدقيقة " 5 " , في حين سجل فريق ليفربول هدف التعادل عن طريق اللاعب ( ديفوك أوريجي ) في الدقيقة " 20 " من زمن اللقاء . 


وتمكن فريق ليفربول من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة " 45 " عن طريق اللاعب ( جيورجينهو فاينالدوم ) , قبل أن يتمكن فريق سبورتينج من تسجيل التعادل عن طريق (ماركوس وينديل ) في الدقيقة " 54 " . 
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