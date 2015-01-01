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محمود البزاوي ناعيًا فاروق الفيشاوي: "هتفضل في قلوبنا"

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:40 ص
محمود البزاوي ناعيًا فاروق الفيشاوي: هتفضل في قلوبنا
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شيماء عطية
 
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نعى الفنان محمود البزاوي الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.



ونشر "البزاوي" صورة الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "‏مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة 

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