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سيدي سالم يعلن تعاقدة مع 3 لاعبين بالقسم الثالث

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:42 ص
سيدي سالم يعلن تعاقدة مع 3 لاعبين بالقسم الثالث
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نجح مجلس إدارة نادي سيدي سالم الرياضي، برئاسة السيد مغازي، رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع أربعة لاعبين، لدعم خطوطة استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.


وشملت قائمة التعاقدات الجديد ضم كلاً من محمد محروس لاعب وسط فريق سمنود وعثماثون، ومحمود مكي ظهير أيسر سوهاج وكوم حمادة، وسيد معوض ظهير أيمن نادي بلطيم.


وقام الثلاثي بالتوقيع لفريقهم الجديد، لمدة موسمين، في حضور رضوان الزفتاوي ومجدي الغنام عضوى لجنة التعاقدات بنادي سيدي سالم.

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