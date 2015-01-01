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تامر كرم ناعيًا فاروق الفيشاوي: "أطيب قلب عرفته"

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:35 ص
تامر كرم ناعيًا فاروق الفيشاوي: أطيب قلب عرفته
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شيماء عطية
 
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نعى المخرج الشاب تامر كرم الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز ال٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.



ونشر "كرم" صورة تجمعه بالراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، بقلب يعتصره الالم والحزن علي الفراق اودعك أخي وحبيبي وصديقي إلي مثواك الأخير سأفتقدك كثيراً يااطيب قلب عرفته في حياتي".

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