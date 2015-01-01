لماذا منعت سمية الألفي الفنانين من زيارة فاروق الفيشاوي في المستشفى؟

منعت الفنانة سمية الألفي، طليقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، زيارة الفنانين له قبل وفاته بساعات وذلك لتشديد الطبيب الخاص به لمنع الزيارة نظرا لحالته الحرجة.









وفشلت الفنانة إلهام شاهين في رؤيته و بوسي شلبي وشهيرة وعدد اخر من زملاء الفنان المصري الذين حضروا إلى المستشفى رغبة في رؤيته.









وأكدت سمية، في تصريحات صحفية أنها لا تشعر بالحرج من تنفيذ تعليمات الطبيب، خاصة وأنه في حال قيل إن الزيارة مسموح بها ستتواجد مصر بأكملها في غرفة فاروق الفيشاوي، لكن الطبيب يتعامل بصرامة مع هذا الأمر.