ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيكول سابا تنعى الفنان فاروق الفيشاوي (صورة)

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:28 ص
نيكول سابا تنعى الفنان فاروق الفيشاوي (صورة)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
حرصت النجمة اللبنانية نيكول سابا، على نعي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مشيرة انه من زمن الفن الجميل وحرصت علي الدعاء له.

وكتبت نيكول، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة..حاجة تحزّن بجدّ.. زمن الفن الجميل".

ومن المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس بمسجد مصطفي محمود في المهندسين ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن.
نيكول سابا تنعى الفنان فاروق الفيشاوي (صورة)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا