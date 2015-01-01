نيكول سابا تنعى الفنان فاروق الفيشاوي (صورة)

حرصت النجمة اللبنانية نيكول سابا، على نعي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مشيرة انه من زمن الفن الجميل وحرصت علي الدعاء له.





وكتبت نيكول، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة..حاجة تحزّن بجدّ.. زمن الفن الجميل".





ومن المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس بمسجد مصطفي محمود في المهندسين ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن.