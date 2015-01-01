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محمد دياب ينعى فاروق الفيشاوي بهذه الكلمات!

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:52 ص
محمد دياب ينعى فاروق الفيشاوي بهذه الكلمات!
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يارا أحمد
 
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حرص الفنان محمد دياب، علي نعي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية منذ قليل بعد رحلة مع المرض حيث أعلن اصابته بمرض السرطان منذ عدة أشهر.


وكتب دياب، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع السلامة يا أستاذنا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يا طيب".


وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، منذ قليل بعد صراع مع المرض ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين.
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