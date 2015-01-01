تعرف على سبب طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتيًا للفنانة هنا شيحة، تحدثت فيه عن انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، الذي أعلنت عنه بالأمس.









أوضحت هنا خلال التسجيل المتداول أن كل ما في الأمر أنه لم يحدث نصيب لأنهما لم يتفقا في بعض الأمور، قائلة: "ما حصلش نصيب.. انفصلنا بكل هدوء واحترام وبينا كل مودة.. أحمد راجل محترم جدًا وطيب وجدع بس إحنا متفقناش وكل حاجة قسمة ونصيب".





يُذكر أنه منذ فترة ويتحدث البعض عن انفصال الممثل أحمد فلوكس عن زوجته الممثلة هنا شيحة، بسبب بعض المنشوارت عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهها من خلالها رسائل غامضة.





رسائل غامضة على Instagram.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟









كذلك لأن أحمد وهنا لم يجتمعا معا منذ فترة أو ينشرا أي صورة جديدة لهما عبر حساباتهما في Instagram.





يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في 20 أكتوبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.