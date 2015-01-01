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أشرف: نستحق الفوز بالدوري وصالحنا الجماهير

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:35 ص
أشرف: نستحق الفوز بالدوري وصالحنا الجماهير
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ريهام عبد المحسن
 
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أفاد أيمن أشرف نجم الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأنهم يستحقوا التتويج باللقب وأنهم تمكنوا من مصالحة جماهيرهم.

وقال أشرف في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"نلنا الكثير من الانتقادات من جمهورنا في بداية الموسم الذي كان يشك في تتويجنا باللقب".

واختتم أشرف تصريحاته قائلاً :"اهدي اللقب لوالدتي وأختي رحمهما الله ولوالدي ونستحق الفوز باللقب ونجحنا في مصالحة الجماهير بعد اخفاقنا في البطولة الأفريقية".
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