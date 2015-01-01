يوسف: مواجهة الزمالك كلاسيكو ذات طابع خاص

صرح محمد يوسف المدرب العام للأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري ذات طابع خاص.





وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر:"واجهنا صعوبات كثيرة هذا الموسم ولكننا نجحنا في التتويج باللقب في النهاية".





وأضاف :"اشكر مجلس الإدارة ومحمود الخطيب رئيس النادي على دعمهم لنا طوال الموسم".





واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"مبارتنا أمام الزمالك المقبلة هامة ولها اهتمام خاص وهي كلاسيكو ذات طابع خاص ونستعد لها معنوياً ونفسيا حتى تكون خاتمة قوية لنا هذا الموسم".