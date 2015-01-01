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الشناوي: مواجهتنا للزمالك بطولة خاصة

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:30 ص
الشناوي: مواجهتنا للزمالك بطولة خاصة
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ريهام عبد المحسن
 
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شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه على أن مواجهتهم المقبل في الدوري للزمالك هي بطولة خاصة.

وقال الشناوي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"تحملنا الكثير من الضغوط هذا الموسم وتوجنا ببطولة غالية وأهديها للجمهور وللاعبين ولعائلتي".

وأضاف :"اتقبل الانتقادات سواء سلبية أو إيجابية وردي يكون في الملعب الذي يجلب لي العروض".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً :"اركز حالياً في البطولة وافكر في مباراة الزمالك المقبلة لأنه بطولة خاصة بالنسبة للمشجعين المصريين ونستعد للمباراة بدءًا من الغد وأتمنى خروج اللقاء بشكل جيد".
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