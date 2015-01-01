ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معلول :أتمنى إنهاء مشواري في الأهلي

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:27 ص
معلول :أتمنى إنهاء مشواري في الأهلي
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أعرب علي معلول نجم الأهلي عقب التتويج بالدوري ال 41 عن أمله في إنهاء مشواره مع الأهلي.

وقال معلول في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"واجهنا صعوبات كثيرة للفوز بالبطولة ومستعد لدفاع عن الأهلي لآخر نفس وأتمنى إنهاء مشواري فيه".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا