معلول :أتمنى إنهاء مشواري في الأهلي



وقال معلول في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"واجهنا صعوبات كثيرة للفوز بالبطولة ومستعد لدفاع عن الأهلي لآخر نفس وأتمنى إنهاء مشواري فيه".

أعرب علي معلول نجم الأهلي عقب التتويج بالدوري ال 41 عن أمله في إنهاء مشواره مع الأهلي.