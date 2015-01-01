معلول :أتمنى إنهاء مشواري في الأهلي
الخميس 25/يوليه/2019 - 03:27 ص
ريهام عبد المحسن
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أعرب علي معلول نجم الأهلي عقب التتويج بالدوري ال 41 عن أمله في إنهاء مشواره مع الأهلي.
وقال معلول في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"واجهنا صعوبات كثيرة للفوز بالبطولة ومستعد لدفاع عن الأهلي لآخر نفس وأتمنى إنهاء مشواري فيه".
وقال معلول في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"واجهنا صعوبات كثيرة للفوز بالبطولة ومستعد لدفاع عن الأهلي لآخر نفس وأتمنى إنهاء مشواري فيه".
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