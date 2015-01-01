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سعد سمير: لم اتفاجىء بإنتقال تريزيجية للدوري الإنجليزي

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:25 ص
سعد سمير: لم اتفاجىء بإنتقال تريزيجية للدوري الإنجليزي
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أحمد شاكر
 
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إنتقال محمود حسن تريزيجية لنادي أستون فيلا الانجليزي كان امر متوقع وغير مفاجىء لسعد سمير نجم دفاع النادي الأهلي.


وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أتفاجىء بإنضمام تريزيجية لنادي استون فيلا الانجليزي، فهو دائما كان يسعى للوصول الى الدوري الاسباني او الانجليزي".


واتم كلماته : تريزيجية سينتقل الي أكبر الاندية الاوروبية خلال وقت قصير.

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