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تعرف على موعد أولى حفلات فيلم "الفيل الأزرق2"

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:17 ص
تعرف على موعد أولى حفلات فيلم الفيل الأزرق2
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الفجر الفني
 
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تفتتح دور السينما في مصر قاعاتها فى العاشرة صباح اليوم الخميس لعرض أولى حفلات فيلم "الفيل الأزرق2"، بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز" وإخراج مروان حامد، حيث يعد أول أفلام موسم عيد الأضحى فى دور السينما، ومن المقرر أن يحتفل أبطال الفيلم ومديرعام سينرجى أحمد بدوى بالفيلم فى إحدى سينمات التجمع الخامس بحضور كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصاروأخرون، بالإضافة إلى المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.


وفى سياق آخر، انتهت شركة سينرجى فيلمز من كافة الاستعدادات وتفاصيل الفيلم، حيث أرسلت الشركة النسخ النهائية لدورالعرض، ليصبح الفيلم جاهز للعرض الجماهيرى صباح غدا بجميع دور العرض.


فيلم  "الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
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