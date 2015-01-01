كلوب يرفض ضم نجم برشلونة

كشف يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، عن إمكانية التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني الذي لم يتألق بعد بقميص النادي الكتالوني.





وقال كلوب، في تصريحات صحفية: "ما أريد قوله أن كويتنيو سعيداً في برشلونة ويريد التوقيع لمدة 6 سنوات، والصحافة لا تقول دائماً أشياء صحيحة".



