باتريس كارتيرون لـ" الفجر الرياضي ": فخور إنى جزء من تتويج الأهلى ونحن فريق الأبطال

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والحالى لنادى الرجاء البيضاوى المغربي، المارد الأحمر بعد فوزه بلقب الدورى المصري هذا الموسم بعد فوزه اليوم على نادى المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف على ملعب برج العرب.





وقال كارتيرون لـ "الفجر الرياضي" نحن الأبطال، أنا سعيد للغاية بتتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم ".





وعن كونه جزءمن تتويج الأهلى هذا الموسم بعد تدريبه للفريق خلال الدور الأول، قال :" أنا فخور بذلك وأقول لجماهير النادى الأهلى مبروك الفوز باللقب ".





ويذكر أن كارتيرون كان مدرباً للنادى الأهلى فى بداية الموسم قبل إقالته بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسي.