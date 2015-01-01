بلاك تيما تشعل المسرح الروماني في ثالث ليلة لمهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تألقها في جذب الجماهير خاصة الشباب من خلال مهرجانها الصيفي بالمسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية.









وجاءت الليلة الثالثة لتؤكد أن الفنون احد عناصر القوة الناعمة المؤثرة في تنمية المجتمع وبناء الإنسان واتضح ذلك من حضور مئات الشباب من مختلف الأعمار في حفل فريق بلاك تيما الذي نجح في استثمار طاقات الشباب من الجمهور لصالح الفن بتفاعلهم المتواصل خلال الحفل الذي تضمن مجموعة من الأغاني التي عبرت عن جيلهم بأسلوب فنى مميز وأداء ابداع راق.









قدم الفريق مجموعة من أعماله الخاصة التي تنوعت بين الاجتماعية والعاطفية وروت قصصا من أحلام وطموحات الأجيال الجديدة، كما عبرت عن أفكارهم ومشاعرهم كان منها بنت النوبة ، ست الحسن ، يا صديق ، انا عندى سر ، النهاية ،على شط النيل ، بحار الى جانب عدد من الأعمال بالايقاعات النوبية و علمونى عنيكى لـ محمد منير .











