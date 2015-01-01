وفد من وادى دجلة يعاين ملعب السكة الحديد

قام وفد من نادى وادى دجلة بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونيس بزيارة إلى نادى السكة الحديد لمعاينة الملعب، وذلك بعد التطوير الأخير الذي شهده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.





وجاءت الزيارة تمهيدا لدراسة إمكانية خوض مباريات فريق دجله عليه خلال الموسم المقبل من الدوري الممتاز.



