وفد من وادى دجلة يعاين ملعب السكة الحديد
الخميس 25/يوليه/2019 - 02:32 ص
رأفت أمين
Advertisements
Advertisements
قام وفد من نادى وادى دجلة بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونيس بزيارة إلى نادى السكة الحديد لمعاينة الملعب، وذلك بعد التطوير الأخير الذي شهده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وجاءت الزيارة تمهيدا لدراسة إمكانية خوض مباريات فريق دجله عليه خلال الموسم المقبل من الدوري الممتاز.
وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على فريق الكرة.
والعميد شريف صادق المدير التنفيذي للنادي السكة ومحمد جمال المدير الاداري للفريق الأول، وكان ملعب السكة محط أنظار اكثر من فريق للعب عليه في الموسم القادم منهم إف سى مصر وبيراميدز.
Advertisements