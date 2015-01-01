مصطفى ثابت: نعيش الآن في العصر المعلوماتي.. والتكنولوجيا مهمة للاقتصاد المصري ويجب وضع استراتيجية لها (فيديو)

من يمتلك المعلومات يسيطر على العالم







"جوجل" أكبر متجسس في العالم يليه مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"

الصين تطور تطبيقات لجمع المعلومات دون الاتصال بالإنترنت



احترس عند استخدام الهواتف الذكية



التكنولوجيا مهمة للاقتصاد ويجب على الدولة وضع استراتيجية وتجنب مخاطرها



قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن العالم في البداية كان مهتما بالزراعة، وبعد الحرب العالمية الثانية فتحولت الدول المتقدمة إلى الثورة الصناعية، ونحن الآن نعيش العصر المعلوماتي، والمعلومات هي القيمة الكبرى التي تدير بها الدول الكبرى العالم.وأضاف ثابت، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية جيهان لبيب، مساء الأربعاء، أن الصراع بين الدول التي ترغب في حكم العالم هو صراع على المعلومات، ومن لديه قدر أكبر من المعلومات سيسيطر على العالم، لافتا إلى أنه تم توجيه ثورات الربيع العربي من خلال التطبيقات.وتابع أن الـ"GPS" يوجد به المعلومات الخاصة بخط سير الشخص، والأماكن التي يترددون عليها، ثم يتم تحليل البيانات، ويظهر على سبيل المثال أن المصريين يترددون كثيرا على "الكافيهات"، فيستنتجون أن المصريين ليس لديهم وقت للإبداع، لافتا إلى أن "جوجل" أكبر متجسس في العالم، ويليه مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الصين فطنت لذلك، ولهذا السبب الصين لديها قوة عظيمة جدا وهي الـ"5G".وأوضح أن الشركات الكبرى مثل جوجل وغيرها كانت تجمع المعلومات عندما تكون الأجهزة متصلة بالإنترنت، ولكن الصين طورت تطبيقات جديدة تستطيع جمع المعلومات التي ترغب بها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مشيرا إلى أنه يتم استخدام هذه المعلومات في بعض الأحيان استخداما اقتصاديا مثل الإعلانات، أو استخداما أمنيا، وهذا يكون جيد عندما تكون هذه المعلومات داخل الوطن، ولكن للأسف مازلنا في مصر مستهلكين للتكنولوجيا فقط، ولسنا صانعين للتكنولوجيا، وبالتالي لا نملك المعلومات ولا القدرة على تحليلها.وشدد على ضرورة الحرص عند استخدام الهواتف، وألا يكون الهاتف مثل الغرفة الشخصية للإنسان، ويعلم أن هذا الهاتف يشاركه فيه أجهزة كثيرة يعلمون جيدا ما يفعله، ويجب أن يكون حريصا على معرفة ما تحصل عليه التطبيقات، وأيضا هناك دور للدولة في وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتدريب جيل جديد عليها، والشباب المصريين جاهزين ومستعدين لخوض المعركة ولكن يجب على الدولة أن تضع استراتيجية لاحتوائهم.ولفت رئيس تحرير موقع الفجر، إلى أن هذا مهم للاقتصاد أيضا، وهناك شركات مثل "فيس بوك"، و"أبل"، و"جوجل" تساوي قيمتهم اقتصاديات حوالي 20 دولة، والحياة بصفة عامة، ويجب على الدولة والإعلام أن يكون لهما دور في التوعية بالمميزات والعيوب، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا وتجنب مخاطرها.