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إلهام شاهين لـ يسرا بعد وفاة والدتها: كانت بمثابة أم حقيقية

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:21 ص
إلهام شاهين لـ يسرا بعد وفاة والدتها: كانت بمثابة أم حقيقية
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورة للفنانة يسرا ووالدتها عبر حسابها على "إنستجرام". 

وكتبت إلهام شاهين، "اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء وداعًا والدة الصديقة الغالية يسرا كانت بمثابة أم حقيقية لنا جميعًا الله يرحمها رحمه واسعه لا حدود لها ويجعلها من أهل الجنه".

وكانت إلهام شاهين من أوائل الفنانين الذين شاركوا أمس، الأربعاء، فى تشييع جثمان والدة الفنانة يسرا التى تُوفيت بعد صراع مع المرض.


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