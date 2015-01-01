سيرين عبد النور ترتدي فستان الأزمة لـ رانيا يوسف (فيديو)

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، في إحدى البرامج، وهى ترتدى فستانًا أسود على هيئة فستان المايوه الذى ارتدته من قبل رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائى، وأثارت به أزمة كبيرة.





وغردت سيرين عبد النور من أيام، "أنا مسيحية وافتخر وأحترم كل الأديان السماوية واتمنى الاحترام المتبادل اما أي حدا رح يقلل من احترام ديني واحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتي بلوك".





وكانت سيرين عبد النور، نشرت صورة للقديس مار شربل.





وعلقت سيرين عبد النور على الصورة "شفاعتك وصلواتك منوصيك تخلص لبنان من كل شر وتشفي كل مريض يا #مار_شربل صلي للرب يحمينا ".





وهاجم سيرين عبد النور عدد من متابعيها وانهالت التعليقات غير اللائقة على تغريدة سيرين عبد النور؛ وهو ما دفعها للخروج والدفاع عن نفسها.



