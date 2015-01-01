وكيل بيل يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

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فجر جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأكد جوناثان، أن لاعبه من الممكن أن يبقى داخل صفوف سانتياجو بيرنابيو، لمدة ثلاثة أعوام مقبلة في حال عدم وصول عرض مناسب لرحيله.



ونشرت صحيفة "آس الاسبانية" المقربة من ريال مدريد تصريحات لبارنيت أفاد من خلالها بأن بيل قد يبقى لثلاث سنوات في مدريد حال عدم وصول عرض مناسب للحصول على توقيعه.



و أشار بارنيت في تصريحاته إلى أن بيل قد يرحل في يوم واحد فقط لو وصل شيء مناسب له في الميركاتو الصيفي الجاري.



و شدد وكيل بيل أن لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي السابق لن يرحل عن الريال بنظام الإعارة لأي ناد في الفترة الحالية مؤكدا أنه سيخرج بنظام البيع النهائي أو سيبقى في نهاية المطاف.



وكان زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، أعلن بشكل مباشر عن رغبته في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لعدم الاستعانه بخدماته في الموسم المقبل.