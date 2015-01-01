إسلام محارب: تحقيق البطولات اهم من مشاركتي مع الفريق

أبدى اسلام محارب لاعب النادي الأهلي، سعادته عقب تتويج الأحمر بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه.





وقال محارب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " سعيد للغايه بهذا التتويج، لم أشك لحظه في تحقيقه، استعدينا بشكل جيد لاخر مباراتين بالدوري".



