أول تعليق من صلاح عبدالله بعد فوز الأهلي ببطولة الدوري

علق الفنان صلاح عبد الله، على حسم النادجي الأهلي لبطولة الدوري بعد مباراة المقاولين اليوم، رغم حبه وتشجيعه لفريق نادي الزمالك، ولا يفوت فرصة إلا ويظهر دعمه للفريق الأبيض.





واليوم تحدد الفائز بلقب الدوري المصري النسخة الـ60، إذ حصل عليه النادي الأهلي بعد فوزه مساء اليوم على فريق المقاولون، وقبل نهاية الدوري بمباراة.





نشر عبد الله فيديو طريف ظهر فيه مع زوج ابنته، الذي يشجع النادي الأهلي.





تحدث زوج ابنة صلاح عبد الله في البداية أنه قام بفعل جنوني عندما قرر مشاهدة مباراة الأهلي مع حماه المعروف عنه حبه وعشقه للزمالك، ليتحدث عبد الله ويؤكد أنه ليس متعصبا ويبارك لجماهير النادي الأهلي في كل مكان.





ثم تحدث بعد ذلك مازحا ليقول إن الزمالك سيفوز بالدوري، ربما عام 2020 أو عام 2021، أو في أي عام آخر إذا كان لا يزال حيا فالزمالك قادم.





وتتبقى مباراة واحدة تلعب يوم الأحد المقبل بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لينتهي بعدها موسم كروي طويل شهد فترة توقف بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الفترة الماضية.



