تسجيل صوتي لقيادي إخواني هارب يكشف عن الفضائح المالية لقيادات الجماعة الإرهابية (فيديو)









وكشف القيادي الإخواني، في هذا التسجيل الصوتي، عن الفضائح المالية لقيادات الجماعة، موضحا أن نجل محمود حسين اشترى سيارة بـ100 ألف دولار، بينما يلهث عناصر الجماعة للحصول على معونات و"بيتذلوا علشان ياخدوا 200 ليرة في الشهر".



ولفت إلى أن محمود حسين اعترف بأنه أخد ما ليس من حقه، مع أخرون، وكتبوا الشقق السكنية باسمهم.

عرض برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع عبر فضائية "Extra News" الفضائية، تسجيلًا صوتيًا مسربًا للقيادي الإخواني الهارب أمير بسام، أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ونائب سابق في مجلس الشعب.