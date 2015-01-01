عاجل.. إصابة رئيس تونس بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى العسكري

نُقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأوضحت القناة أنه وفقًا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي، فقد أدخل السبسي المستشفى في مناسبتين سابقتين عقب أزمتين صحيتين حادتين.





وكان الرئيس الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بعد تعافيه بداية الشهر الماضي وزاول مهام عمله عقب تلقيه العلاج اللازم.



