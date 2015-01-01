حسام عاشور يُعادل رقم جيجز وإبراهيموفيتش.. و5 ألقاب تفصله عن الأكثر تتويجًا في العالم

أصبح حسام عاشور قائد الأهلي على بعد 5 ألقاب من معادلة الرقم القياسي للبرازيلي "داني ألفيس" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأكثر تتويجًا بالألقاب الرسمية في تاريخ كرة القدم.





وحصد حسام عاشور لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ12 في تاريخه مع الأهلي هذا الموسم (2018-2019)، ليرفع رصيد بطولاته الرسمية لـ35 لقبًا جاءت كالتالي:





12 دوري مصري (2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-11، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19).





9 سوبر مصري (2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015، 2017، 2018)





5 دوري أبطال إفريقيا (2005، 2006، 2008، 2012، 2013)









5 سوبر إفريقي (2006، 2007، 2009، 2013، 2014





3 كأس مصر (2005-06، 2006-07، 2016-17





1 كونفدرالية (2014





ويتربع البرازيلي "ألفيس" على عرش قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات الرسمية في العالم برصيد 40 لقبًا، آخرها بطولة "كوبا أمريكا 2019" مع منتخب البرازيل، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يحصد هذا العدد من البطولات.





ويأتي في المرتبة الثانية بقائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات، البرازيلي ماكسويل وحصد 36 لقبًا، يليه اسطورة مانشستر يونايتد رايان جيجز وحقق 35 لقبًا خلال مشواره الكروي، وفي المركز الرابع يأتي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، برصيد 35 لقبًا، ويتساوي معهما حسام عاشور نجم الأهلي بنفس رصيد الألقاب.





يذكر أن حسام عاشور نجح في معادلة ألقاب نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بـ 12 لقبًا.