أمين شرطة يلقي نفسه من الطابق الرابع بالغربية.. "طعن زوجته 4 طعنات وانتحر"

أجرت نيابة السنطة في محافظة الغربية، تحقيقات موسعة حول واقعة انتحار أمين شرطة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد التعدي على زوجته بسلاح أبيض "سكين" وطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسد والرقبة.





وكشفت تحقيقات النيابة عن أن "تامر.أ" أمين شرطة، طعن زوجته "فاطمة.ع" ربة منزل، 4 طعنات فى الجسد والرقبة، بعد مشادة كلامية ومشاجرة بسبب خلافات زوجية، وأوضحت تحقيقات النيابة أن الزوجة تركت منزل الزوجية منذ 7 أشهر، بسبب خلافات زوجية بينهما، ولديهما 3 أبناء وأثناء محاولة إصلاحها بالعودة للمنزل نشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن قيام زوجها بالتعدي عليها مستخدما سلاح أبيض "سكين" وإلقاء نفسه من الطابق الرابع ما أسفر عن وفاته، ووجودها فى حالة حرجه بعد نقلها إلى المستشفى لإسعافها.





وتبين من تحقيقات النيابة وسؤال أهلية المجني عليه، أن لديهم 3 أبناء أكبرهم 18 عاما، وكثيرا ما كانت تحدث بينهم مشاكل فى السنوات الأخيرة، بسبب خلافات أسرية ومصروفات المنزل.





تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، يفيد العثور على جثة أمين شرطة يدعي "تامر .أ"، جثة هامدة، وإصابة زوجته "فاطمة. ع"، ربة منزل، مصابة بعدة طعنات متفرقة في الجسد، بالانتقال والمعاينة تبين أن الزوج ألقى نفسه من الطابق الرابع بعد تعديه على زوجته بسبب خلافات زوجية، ما أسفر عن مصرع أمين الشرطة، ونقل زوجته إلى المستشفى بهدف إسعافها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



