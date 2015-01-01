آس: إصابة أسينسيو ستغير خطة زيدان

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، في غلافها الصادر اليوم الخميس، إلى أن ماركو أسينسيو سيغيب طوال الموسم المقبل بعدما أصيب في الرباط الصليبي ضد آرسنال.





وأصيب أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع ريال مدريد ضد آرسنال بالمباراة التي جمعتهما في الكأس الدولية للأبطال.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إصابة أسينسيو سوف تجبر زين الدين زيدان على تغيير خططه في الميركاتو وقد تفتح مجالًا للياباني كوبو أو رودريجو.





وأبرمت إداراة ريال مدريد عدداً من الصفقات القوية مثل رودريجو ولوكا يوفيتش إيدين هازارد وفيرلاند مينيدي وإيدير ميليتاو.