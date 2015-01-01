ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آس: إصابة أسينسيو ستغير خطة زيدان

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:23 ص
آس: إصابة أسينسيو ستغير خطة زيدان
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، في غلافها الصادر اليوم الخميس، إلى أن ماركو أسينسيو سيغيب طوال الموسم المقبل بعدما أصيب في الرباط الصليبي ضد آرسنال.

وأصيب أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع ريال مدريد ضد آرسنال بالمباراة التي جمعتهما في الكأس الدولية للأبطال.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إصابة أسينسيو سوف تجبر زين الدين زيدان على تغيير خططه في الميركاتو وقد تفتح مجالًا للياباني كوبو أو رودريجو.

وأبرمت إداراة ريال مدريد عدداً من الصفقات القوية مثل رودريجو ولوكا يوفيتش إيدين هازارد وفيرلاند مينيدي وإيدير ميليتاو.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا