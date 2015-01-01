بديل خاما بليات يقترب من الزمالك

أفادت تقارير صحفية زيمبابوية بأن الزمالك يقترب من التعاقد مع بيريت أميدو نجم تشيكين إن الزيمبابوي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت صحيفة نيوز داي الزيمبابوية أن أميدو أنهى جميع التفاصيل المالية والشخصية المتعلق ة بتعاقده مع الفريق الأبيض ويتبقى فقط توقيع العقد الرسمي.



وقال تافينجوا هارا سكرتير النادي في تصريحات نقلتها صحيفة نيوز داي الزيمبابوية : " قد اتفقنا على كافة الشروط مع الزمالك الخاصة بأميدو من أجل توقيع العقود الرسمية".



وأضاف:" ننتظر فقط أن يرسل لنا الزمالك تذاكر السفر للذهاب إلى مصر، حيث سأسافر مع اللاعب لتوقيع العقد الرسمي مع النادي بعد تواصل الزمالك مع السفارة للحصول على التأشيرات الخاصة بنا".



وأختتم هارا تصريحاته قائلا:" بمجرد حصولنا على التأشيرات سنسافر إلى مصر وسنوقع العقود مع الزمالك".



وأوضحت الصحيفة الزيمبابوية أن بيريت أميدو يلعب في مركز خط الوسط المهاجم وهو المركز الذي يسعى الزمالك لتدعيمه مضيفة أن الزمالك قرر التعاقد مع أميدو بعد فشل مفاوضات خاما بيليات.