تعرف على قصة صورة فاروق الفيشاوي في المستشفى

يعاني الفنان فاروق الفيشاوي، من مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية قبل أيام ونقل إلى أحد المستشفيات.





ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يظهر فيها الفنان فاروق الفيشاوي على فراش المرض في المستشفى، حتى أن بعض المواقع استخدمتها.





وتبين أن هذه الصورة غير حقيقة، بل قام بعض الأشخاص باستخدام برامج الفوتوشوب ووضع وجه الفيشاوي على جسد شخص مريض.





ويثبت ذلك الصورة الحقيقية للفيشاوي والتي تعود إلى حضوره إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





كان الفيشاوي يتلقى العلاج بالمنزل خلال ‏الأسابيع ‏الماضية، إلا أنه نُقل مؤخرًا إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولا يسمح الأطباء بأي زيارة له، ومكان المستشفى التي يتواجد بها غير معلن وليس في مدينة السادس من أكتوبر.







