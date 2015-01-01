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علي معلول: " موسم استثنائي .. والاهلي ليس معلول فقط"

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:57 ص
علي معلول: موسم استثنائي .. والاهلي ليس معلول فقط
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أحمد شاكر
 
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وصف علي معلول لاعب النادي الأهلي، الموسم الحالي بـ "الصعب والاستثنائي" وذلك عقب حسم لقب الدوري رقم 41.


وقال معلول خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " تعرضنا لصعوبات كثيرة، الخروج من البطولة العربية ودوري الأبطال والاصابات التي لحقت بنا، صعوبات كبيرة، ولكننا في النهاية استطعنا ان نختتم الموسم بالتتويج محليا"


وأردف : نستعد بشكل متميز للموسم المقبل، الحب الذي وجدته من جمهور الاهلي لا يوصف، دائما الجمهور يساندنا في أصعب الظروف".


وأتم : الاهلي ليس علي معلول فقط، ولكننا فريق متكامل وانا مجرد عنصر به.

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