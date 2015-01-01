علي معلول: " موسم استثنائي .. والاهلي ليس معلول فقط"

وصف علي معلول لاعب النادي الأهلي، الموسم الحالي بـ "الصعب والاستثنائي" وذلك عقب حسم لقب الدوري رقم 41.





وقال معلول خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " تعرضنا لصعوبات كثيرة، الخروج من البطولة العربية ودوري الأبطال والاصابات التي لحقت بنا، صعوبات كبيرة، ولكننا في النهاية استطعنا ان نختتم الموسم بالتتويج محليا"



