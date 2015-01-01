إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

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أصيب 4 أشخاص، الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مصنع حديد المصريين بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "محمد جابر طه" 30 سنة، مقيم بمركز سمسطا مصابًا بكسر بالقدم اليمنى، "رومانى عاطف زكريا" 47 سنة، مقيم بمركز اهناسيا مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، " محفوظ قطب شعبان" 22 سنة، مقيم بمركز اهناسيا، مصابا بجروح ومتفرقة الجسم، "محمود قطب شعبان" 31 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف العام لتقى العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

