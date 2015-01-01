عبد الحفيظ : التتويج بلقب الدوري هو الألذ



وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " مررنا بموسم صعب للغاية ما بين إصابات اللاعبين وضغط مباريات شديد للغاية ولكن شخصية الأهلي وهويته هي من حسمت اللقب وتجنبنا الدخول في مهاترات".



وأضاف :"آخر 60 نقطة حصلنا على 53 نقطة منهم واشكر الجمهور واللاعبين والإدارة والجهاز الفني على ما قدموه طوا ل هذا الموسم".



وتابع :"التتويج بهذا الدوري هو الالذ لأنه كان هناك تحديات كثيرة على المستوى الشخصي والجماهيري والإداري والإعلامي".



واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"مكانة الزمالك تبقى محفوظة والمباراة المقبلة لن تؤثر في ترتيب الدوري بالنسبة لنا ولكنها مباراة تاريخية ومحسوبة للناديين وكنا الأكثر التزاما في محطات الدوري الأخيرة".

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن التتويج ببطولة الدوري 41 هذا الموسم هي الالذ بالنسبة له بسبب التحديات التي واجهها.