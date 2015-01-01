إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي ببني سويف

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أصيب شخصان مساء الأربعاء فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعى بنى سويف _ مدينة ببا أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف محمد جاد الرب محمد 70 سنة ومقيم مدينة ببا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، فيما رفض المصاب الثانى احمد.س.ا 35 سنة مصاب بكدمات نقلة فى سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

