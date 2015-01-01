«معلول».. ملك «الأسيست» مع الأهلي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عزف سيمفونية رائعة من الجهد والعرق، حتى نجح في حسم بطولة الدوري العام للمرة الــ41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب الليلة، وكان في مقدمة العازفين الرائعين؛ الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الذي لم يكتف بتصدره قائمة هدافي الفريق برصيد سبعة أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب «ملك الأسيسيت» في الأهلي بعدما نجح في صناعة سبعة أهداف على مدار 25 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.





وجاء الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق في المركز الثاني في صناعة أهداف القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم ونجح في صناعة ستة أهداف.





واحتل كل من رمضان صبحي ووليد سليمان والسولية وناصر ماهر ومروان محسن المركز الثالث وصنع كل واحد منهم هدفين.





وكان نجوم الأهلي قد نجحوا في زيارة شباك المنافسين «55» مرة خلال مباريات الدوري هذا الموسم ،وشارك «20» لاعبا من مختلف المراكز في تسجيل الأهداف.





وفاز الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالي، بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم لحساب الأسبوع رقم 33 للبطولة، ليحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوع، دون انتظار لنتيجة لقائه مع الزمالك الأسبوع المقبل.