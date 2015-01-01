محافظ بني سويف يستقبل رئيس جمعية المركزية الكشافة البحرية.. ويؤكد: تُعد جيلًا من الشباب يتميز بالوعي والوطنية (صور)

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أكد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أهمية الأنشطة الكشفية في إعداد جيل من الشباب قادر على البناء والتطوير،مشيدًا بالمبادئ والأسس ونظام الحياة الذي تتبعه المجموعات الكشفية القائم على التخطيط وتحفيز الإرادة والاعتماد على الذات،مطالبًا بضرورة التوسع في تلك الجهود وتقديم الدعم الكامل لكل نشاط يثري وينمى قدرات الشباب، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على تدعيم دور الشباب من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والاستفادة من طاقاتهم فى تنمية الوطن والنهوض به.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد من الكشافة البحرية المصرية،والذي ضم المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للكشافة البحرية، والدكتور عبدالله صابر رئيس الكشافة البحرية ببني سويف، والمستشار خالد سالم نائب رئيس الكشافة ببني سويف وفي حضور الأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وفريق من شباب الكشافة.



من جهته، أشاد رئيس الكشافة البحرية المصرية بدعم المحافظ المستشار هاني عبد الجابر للشباب عامة وشباب الكشافة بوجه خاص،وحرصه الدائم على لقائهم والاستماع لمقترحاتهم والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم في خدمة المجتمع، والذي تجسد في مشاركة الشباب في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي نفذتها المحافظة مثل مبادرة بني سويف أجمل بشيابها،وحملة أنزل ونظف وغيرها من الفعاليات التي كان للشباب في دور واضح وملموس.



وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس الكشافة البحرية المصرية درع الكشافة لمحافظ بني سويف تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة الكشفية بالمحافظة،مما أسهم في تميز الكشافة البحرية ومشاركتها الفعالة في الأنشطة والبرامج والفعاليات الكشفية على كافة المستويات، مؤكدا الاستعداد الكامل من أعضاء الكشافة للمشاركة المجتمعية في خطة التطوير الشاملة التي يتبناها المحافظ في مراكز ومدن المحافظة،خاصة منطقة كورنيش النيل، وهو المشروع الذي يحلم به كل مواطن سويفي بكل فئاته ومختلف أعماره

