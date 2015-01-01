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شريف إكرامي: "الدوري في الجزيرة كالعادة".. والموسم لم ينتهِ بعد

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:36 ص
شريف إكرامي: الدوري في الجزيرة كالعادة.. والموسم لم ينتهِ بعد
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أحمد شاكر
 
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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن بطولة الدوري كانت صعبة وسط مشاكل كثيرة حدثت خلال الموسم.


وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الدوري في الجزيرة كالعادة، لكن الموسم ورقيًا لم ينتهي بعد، مازال هناك كأس مصر".


وأكمل: "صعوبة الدوري أن الأهلي جاء من بعيد، وهناك مشاكل كثيرة حدثت، وعواقب كثيرة في طريقنا لكننا لم ننظر للخلف".


وأضاف: "الدوري يعتبر الأغلى وسط صعوبات كثيرة من نوع مختلف، وليست صفاتي أن ارد على التصريحات التي تداولت، فالشخصية الكبيرة تستمد شخصيتها من الكيان التي تتواجد فيه".

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