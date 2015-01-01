محافظ بني سويف يصدر تعليماته بتوفير وحدة بالإيواء العاجل لمواطن مريض غير قادر على العمل

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أمر المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، بتوفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل لأسرة المواطن رمضان عبد الغفار بعزبة سعودي بمدينة بني سويف نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة،خاصة بعد إجراء عملية جراحية أعاقته عن العمل، فضلا عن ظروف أسرته الاجتماعية،وعدم قدرته على استكمال أبنائه لمسيرتهم في التعليم



وأصدر المحافظ تكليفاته لوكيل وزارة الصحة بتوجيه فريق طبي من المديرية لتوقيع الكشف الطبي على جميع أفراد الأسرة " كل في تخصصه"وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة،بالإضافة إلى تكليفاته لمسؤولى التضامن الاجتماعي للسير في إجراءات توفير معاش دائم للأسرة،وتقديم مساعدة مالية عاجلة لها



جاء ذلك على خلفية استعراضه لتقرير وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، والتي كلفها المحافظ بدراسة حالة الأسرة،وإعداد تقرير واف عن الوضع الاجتماعي والمعيشي لها،متضمنا المقترحات والحلول اللازمة الواجب اتخاذها لمساعدة الأسرة في ظروفها الإنسانية الخاصة



وتبين من التقرير الذي أعدته وحدة حقوق الإنسان "تنفيذا لتوجيهات المحافظ " قيام فريق عمل من الوحدة يوم الثلاثاء 16 يوليو الحالي بزيارة ميدانية لمنزل المواطن بعزبة سعودي، والذي يتكون من غرفة واحدة تقيم فيها الأسرة( الزوج، الزوجة وأبناؤهما الثلاثة:ولدين وبنت)،وبالاستعلام عن الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن، تبين تعرض المواطن لحادث بالساق اليسرى استلزم إجراء عملية جراحية نتج عنها عدم قدرته على العمل، وبالتالي انقطاع أبنائه عن التعليم لعدم توافر القدرة المالية للاتفاق عليهم،إضافة إلى تضررهم من توقف صرف معاش ضماني 500 جنيه شهريا، كان يتقاضه رب الأسرة، فضلا عن إصابة بعض أفرادها ببعض الأمراض في العيون والجلد كنتيجة لتدني المستوى المعيشي والاجتماعي للأسرة